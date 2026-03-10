Мурманчане обратили внимание на необходимость механизированной расчистки придомовой территории

На прошлой неделе в Мурманске прошли традиционные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Исполняющий обязанности начальника управления Октябрьского округа Павел Воронин встретился с жителями дома №12 по проспекту Кольскому. Обсуждали отсутствие механизированной уборки, состояние контейнерной площадки и возможность её переноса в другое место. Северяне также сообщили о необходимости установки шлагбаума, вывоза брошенных автомобилей и неисправной системе канализации.

Жильцы дома №25 по улице Карла Либкнехта в ходе встречи с заместителем начальника Ленинского округа Глебом Анацким и депутатом Совета депутатов города Мурманска Сергеем Тяном обратили внимание на необходимость механизированной расчистки придомовой территории.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу провёл встречу с жителями возле дома №1 по улице Бондарной. Жильцы соседнего дома №159 по проспекту Кольскому попросили благоустроить контейнерную площадку, завезти землю для озеленения и восстановить ограждение многоквартирного дома.

Как отмечает администрация города Мурманска, все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке. На прошлой неделе был вывезен складированный снег с придомовой территории домов №№23 и 25 по улице Карла Либкнехта.

