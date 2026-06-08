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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.26 12:30

Мурманчане обратили внимание на неудовлетворительное состояние контейнерной площадки, где складируются автопокрышки

На прошлой неделе руководители управлений административных округов областного центра провели традиционные выездные встречи с мурманчанами.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин и депутат Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев пообщались с жителями дома 7 по ул. Новое Плато. Участники диалога обсудили организацию удобной пешеходной зоны от дома 44/1 по ул. Академика Книповича к домам №7 и 9 по ул. Новое Плато. Также затронули необходимость санитарной обрезки деревьев и озеленения, установки урн и лавочек, обустройства детской площадки и содержание контейнерной площадки около дома №2.

Особое внимание уделили необходимости капитального ремонта дороги у дома №19 и проблеме подтопления территории в период паводка и обильных осадков.

Горожане также сообщили о наличии разукомплектованного автотранспорта на территории, попросили установить ограждение зелёной зоны и решётки на водоотводящих лотках. Один из жителей обратился с проблемой залития квартиры через кровлю.

Вторая встреча Павла Воронина прошла с жителями дома №40 по ул. Академика Книповича. В ней приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев и Роман Пономарёв, а также депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба. Горожане обратили внимание на ненадлежащее состояние наружной системы канализации в районе дома №42. Они также сообщили о провале в проезде со стороны торцевых фасадов домов №№38 и 40. Жители поинтересовались перспективами ремонта уличной лестницы в районе школы 43 и у домов №№38 и 40, а также обсудили планы благоустройства детской площадки возле дома №40.

В Ленинском округе начальник управления Вера Павлова встретился с жителями около дома №78 корп. 3 по просп. Героев‑североморцев. Мурманчане обратили внимание на неудовлетворительное состояние контейнерной площадки, где складируются покрышки, и подняли вопрос дератизации. Также обсуждались необходимость покоса травостоя, ремонт отмостки и трубопровода наружного водостока, сроки комплексного капремонта дома №78 корп. 3. По последнему вопросу жителям даны необходимые разъяснения.

Жильцы дома №6 по ул. Свердлова сообщили о протечке воды под дом по склону с главного фасада и необходимости ремонта межпанельных швов. Кроме того, они пожаловались на отсутствие реакции управляющей компании на жалобы на шум в вентиляции в зимний период.

В Первомайском округе заместитель начальника управления Евгений Филиппов, депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и депутат Совета депутатов города Мурманска Виталий Егоров встретились с жильцами дома №17 по пр. Ледокольному. В ходе диалога жители выразили благодарность управляющей компании за проделанную работу. Вместе с тем они озвучили ряд предложений по благоустройству территории: установке скамеек, облагораживанию пустыря, высадке цветов и укладке тротуарной плитки на существующих пешеходных дорожках.

Как отмечает администрация города Мурманска, все обращения взяты на контроль и будут решены в оперативном порядке. Так, на прошлой неделе приведена в порядок контейнерная площадка около дома №2 по улице Новое Плато.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32599&page=1

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