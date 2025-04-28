Мурманчане обратили внимание заместителя главы города Мурманска на проблемы, связанные с некорректной работой новых лифтов

Заместители главы города Мурманска Юрия Сердечкина еженедельно проводят встречи с жителями в административных округах областного центра.

Например, на прошлой неделе около дома №20 по ул. Саши Ковалева встречу с жителями провёл начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин. Участники обсудили проблемы, связанные с некорректной работой новых лифтов и возможностью заваривания люков мусоропровода из-за частых засоров. Также прозвучали жалобы на изношенность системы отопления, что приводит к частым прорывам труб и повышенной влажности в подвале.

Жильцы попросили провести дезинсекцию подъезда и санитарную обрезку деревьев. После поступивших обращений на территории был проведён ремонт колодца.

Начальник Первомайского административного округа Александр Боянжу побеседовал с жителями дома №25 по просп. Кирова и проконсультировал их по вопросам жилищно-коммунального законодательства.

Все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. Так, на этой неделе вывезен складируемый снег с территории дома №8 по ул. Мира.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29843&page=1