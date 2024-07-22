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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.24 12:30

Мурманчане обратились к главе округа с просьбой убрать отработанные шины с придомовой территории

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина главы округов областного центра проводят традиционные встречи с мурманчанами. Каждую неделю участники встреч имеют возможность задать свои вопросы и получить ответы от представителей округа или управляющих компаний.

Первая встреча на прошлой неделе прошла во дворе дома №9 по улице Новое Плато. Глава Октябрьского округа Елена Ширшова совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Ольгой Дзюбой выслушали вопросы, касающиеся благоустройства территорий. Жители дома предложили провести реконструкцию контейнерной площадки и заменить два бака для бытовых отходов. Кроме того, северяне попросили главу округа организовать покос травы. Работы были проведены — трава возле дома скошена.

Возле дома №1а по улице Юрия Гагарина с жителями пообщался заместитель главы Ленинского округа Павел Саенко. На этой неделе были озвучены пожелания отремонтировать проезд во дворе дома, восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных работ, обрезать деревья на зелёной зоне, провести косметический ремонт подъезда №1 и дератизацию в подвальном помещении.

Северяне также обратили внимание на наличие граффити на фасаде дома и смотровой камере инженерных коммуникаций. После встречи граффити были закрашены.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу провёл встречу с жителями дома №16 по улице Халтурина. Северяне обратились к главе округа с просьбой убрать отработанные шины с придомовой территории и провести покос травы.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28138&page=1

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