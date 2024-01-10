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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.24 16:00

Мурманчане оценили сложности поиска работы на 6,7 балла ‑ «SuperJob»

Оценка сложности трудоустройства в среднем по рынку труда составляет 6,7 балла из 10. Соискатели различных возрастов оценили трудности поиска работы по шкале от 0 до 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители экономически активного населения из Мурманска.

Рынок труда в 2023 году столкнулся с дефицитом рабочей силы, работодатели конкурируют друг с другом за персонал, конкурс на вакансию снизился на треть. Закономерно, что на этом фоне соискателям стало несколько проще искать работу. Сегодня средняя оценка сложности трудоустройства составляет 6,7 балла.

Судя по оценкам самих кандидатов, проще всего сегодня искать работу мурманчанам в возрасте 33—35 лет (4,9 балла) или чуть моложе (5,1 баллов среди 30—32-летних). Сложнее всего приходится соискателям за 60: сложности трудоустройства они оценили в среднем на 7,9 балла.

«Пик» соискательской формы у представителей обоих полов совпадает — это возраст от 30 до 35 лет (меньше всего сложностей). В возрасте от 42 до 53 лет сложнее трудоустраиваться женщинам. Самые высокие же оценки трудностей устройства на работу — в ответах мужчин старше 60 лет (в среднем 8,1 балла из 10).

Время проведения опроса: 1—28 декабря 2023 года.

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