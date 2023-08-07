Мурманская область. Арктика (16+)07.08.23 17:15
Мурманчане одержали победу на чемпионате Мурманской области по футболу среди любительских команд
В столице Кольского Заполярья провели чемпионат Мурманской области по футболу. За победу боролось 9 команд из Мурманска, Ковдора, Кандалакши, Североморска и Полярных Зорь. Матчи проходили в формате «8 × 8» в минувшие выходные.
По результатам встреч победу одержала мурманская команда «ЩиБорщи», второе место заняла команда «Кандалакша» из одноименного города, «бронза» - у «ЦСМ» из Мурманска.
Команда-победитель получила путёвку на финальный этап чемпионата России среди любительских команд, который пройдёт со 2 по 7 ноября в Сочи.
Лучшим бомбардиром признан Роман Прозоров «Кандалакша», лучшим вратарём Анатолий Николаев «ЦСМ», лучшим игроком Виталий Дунин «ЩиБорщи», сообщает Министерство спорта Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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