Мурманчане одержали победу на чемпионате Мурманской области по футболу среди любительских команд

В столице Кольского Заполярья провели чемпионат Мурманской области по футболу. За победу боролось 9 команд из Мурманска, Ковдора, Кандалакши, Североморска и Полярных Зорь. Матчи проходили в формате «8 × 8» в минувшие выходные.

По результатам встреч победу одержала мурманская команда «ЩиБорщи», второе место заняла команда «Кандалакша» из одноименного города, «бронза» - у «ЦСМ» из Мурманска.

Команда-победитель получила путёвку на финальный этап чемпионата России среди любительских команд, который пройдёт со 2 по 7 ноября в Сочи.

Лучшим бомбардиром признан Роман Прозоров «Кандалакша», лучшим вратарём Анатолий Николаев «ЦСМ», лучшим игроком Виталий Дунин «ЩиБорщи», сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru