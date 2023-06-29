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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.23 15:45

Мурманчане открывают для себя Калугу. И не по книжкам, а в выходной день на берегу Оки!

С начала лета между Мурманском и Калугой запустили прямое авиасообщение. Дважды в неделю жители этих городов могут отправиться в увлекательное путешествие. Журналист «Арктик-ТВ» Кристина Харатова вместе с делегацией из Мурманской области отправилась в старинный русский город, о котором знала только по книжкам.

С начала лета между Мурманском и Калугой запустили прямое авиасообщение. Дважды в неделю жители этих городов могут отправиться в увлекательное путешествие. Журналист «Арктик-ТВ» Кристина Харатова вместе с делегацией из Мурманской области отправилась в старинный русский город, о котором знала только по книжкам.

За выходные дни наши северяне познакомились с историей Калуги. Зная, что её называют городом космонавтов, они посетили музей космонавтики и дом-музей Константина Циолковского, основоположника теории межпланетных сообщений.

Конечно, как и другие старинные города России, Калуга богата храмами. Их здесь около трёх десятков и все разные. У местных жителей даже есть своя святыня - чудотворная Калужская икона Божьей Матери. Она находится в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Для любителей вкусно поесть приятным открытием станет местная кухня. Калужане гордятся своими блюдами из локальных продуктов. Некоторые из них до сих пор готовят по сохранившимся рецептам семей князей и купцов. Например, латушки - блюдо, напоминающее голубцы, но из мяса курицы, которое заворачивают в листья салата.

Ещё Калуга - очень зелёный город. Каждый мурманчанин может лично убедиться в этом и оценить его природную красоту. В доказательство тому можно привести самый большой в стране парк птиц, который расположен за городом. Изначально он был домом только для пернатых, но теперь превратился в чудесный зоопарк, который не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых. А в огромном парке «Этномир» площадью в 130 га можно познакомиться с культурой разных стран в миниатюре.

Не только заботой о животных, но и бережным отношением к природе славятся калужане. Это можно заметить в музее мусора, который жители города ласкового называют «Му-му». Здесь из бытовых отходов руками умельцев со всей страны созданы удивительные арт-объекты: скульптуры, предметы интерьера и даже аксессуары для женщин и мужчин.

Это лишь малая часть удивительных мест, которые можно успеть посетить в Калуге за пару дней. Конечно, много чего осталось неизведанным. По признанию участников делегации и нашей журналистки Кристины: «Калуга - город, в который хочется вернутся, чтобы продолжить его изучать».

И такая возможность есть у каждого, потому что прямое авиасообщение до Калуги открыто до 29 марта 2024 года.

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