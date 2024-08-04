Мурманчане отмечают, что город меняется к лучшему: Андрей Чибис осмотрел объекты, благоустроенные в рамках плана «На Севере – жить» в Первомайском округе областного центра

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера с рабочим визитом посетил Первомайский округ Мурманска. В повестке – посещение объектов благоустройства общественных и дворовых территорий в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

В рабочем обходе также принял участие первый заместитель главы администрации Мурманска Иван Лебедев. Глава региона осмотрел ремонт дорог и проездов, детские площадки и общественные пространства, социальные объекты.

В числе объектов благоустройства – ремонт проезда от дома №27 до №33 на улице Достоевского. Работы там проводились в текущем году в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы на объекте находятся в завершающей стадии.

Губернатор подчеркнул, что в этом году большой объём работ по ремонту дорог сдан раньше срока, а также отметил, что беспрецедентное финансирование выделено на поддерживающий ремонт дворов и проездов.

Кроме этого, Андрей Чибис осмотрел ряд детских и игровых площадок, которые были благоустроены в разные годы.

Одна из них – площадка у дома №20 на улице Достоевского. Эта площадка – проект-победитель всероссийского голосования за объекты благоустройства 2024 года. Площадка для детей 3-7 лет, она оборудована мягким покрытием и комплексами с невысокими горками. Есть также песочница, карусель, четырёхсекционные качели. Кроме того, на площадке установлены видеокамеры и освещение. Работы проводил Центр городского развития Мурманской области. В честь открытия объекта на площадке устроили детский праздник с участием аниматоров. Подвижные игры, весёлая музыка, аквагрим и сладкие угощения собрали детвору со всей округи.

В Мурманске в этом году будет установлено 14 подобных площадок.

Обустроят в регионе и площадки, ставшие победителями программы «На Севере твой – проект»: 13 площадок – в рамках первого отбора и 51 площадку – в рамках второго.

Андрей Чибис посетил и детскую площадку в районе дома №3 на улице Бочкова. Работы по её обустройству велись в 2023 году. На площадке установлено ударопоглощающее покрытие, детское игровое оборудование – качели, горки, а также выполнено обустройство пешеходных дорожек, установлены системы видеонаблюдения и освещения. Часть работ по обустройству, в том числе по укреплению откосов и озеленению, запланирована на этот год.

Следующий объект – дворовая территория домов №№91-97 на Кольском проспекте. Ремонт двора и обустройство детской площадки выполнены по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Жители обратили внимание губернатора на необходимость замены части покрытия детской площадки. Как сообщили в администрации города, подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств запланировано проведение данных работ до конца августа.

Андрей Чибис осмотрел и парк «Кольский», благоустроенный три года назад, и прогулочную зону вдоль ручья Чистого на Кольском проспекте. Благоустройство этой общественной территории проводилось в два этапа в 2022 и 2023 годах в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». На территории, пустовавшей долгое время, появились зоны для отдыха, тренажёры, рампа для скейтборда, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, смотровые беседки, скалодром и детские игровые пространства.

«Это был непростой проект, потому что местность болотистая, но получился серьёзный объект для большого количества жителей. Конечно, есть моменты, которые нужно подправить. Например, необходимо обустроить переход от кафе «Вкусно и точка» к скверу. Ещё раз обращаю внимание всех муниципальных чиновников: нужно ходить по своим муниципалитетам, внимательно смотреть и оперативно решать все недочёты», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подводя итоги, глава региона отметил, что благоустройство Мурманска и области будет продолжаться.

«Очевидно, и сами жители это отмечают, что город меняется к лучшему. Мы, естественно, будем и дальше продолжать вкладывать в благоустройство дворов и общественных пространств, чтобы Мурманск и другие наши города и посёлки становились лучше», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/