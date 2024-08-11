Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-порталеСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: бизнес-ЖКХ, или Коммунальный кровосос
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.08.24 08:00

Мурманчане отмечают День физкультурника

Праздник, который состоялся в субботу, проходил активно и весело. В заполярной столице он начался со спортивно-развлекательной программы на площадках ГСЦ «Авангард», где прошли соревнования по пляжному волейболу, регби и петанку, легкоатлетическая эстафета.

Юные мурманчане смогли продемонстрировать свои скорость, ловкость и точность, приняв участие в спортивных испытаниях городского проекта «Родной двор - родной город».

Также профессионалы рассказали ребятам о своих видах спорта, показали основные приёмы и ответили на все интересующие вопросы.

Ещё один сюрприз ждал мурманчан на лодочной станции Семёновского озера. Там всех встречала весёлая акула, приглашая принять участие в розыгрыше. Среди призов - сертификаты на бесплатное катание на сапах, катамаранах и лодках.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28263&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧАЧТО ТАКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:30«Узник замка Иф». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Имеющие детей чаще считают, что начинать работать нужно в подростковом возрасте, бездетные — после совершеннолетия-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,43 рубля, евро укрепляется на 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: бизнес-ЖКХ, или Коммунальный кровосос-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика