Мурманчане отмечают День физкультурника

Праздник, который состоялся в субботу, проходил активно и весело. В заполярной столице он начался со спортивно-развлекательной программы на площадках ГСЦ «Авангард», где прошли соревнования по пляжному волейболу, регби и петанку, легкоатлетическая эстафета.

Юные мурманчане смогли продемонстрировать свои скорость, ловкость и точность, приняв участие в спортивных испытаниях городского проекта «Родной двор - родной город».

Также профессионалы рассказали ребятам о своих видах спорта, показали основные приёмы и ответили на все интересующие вопросы.

Ещё один сюрприз ждал мурманчан на лодочной станции Семёновского озера. Там всех встречала весёлая акула, приглашая принять участие в розыгрыше. Среди призов - сертификаты на бесплатное катание на сапах, катамаранах и лодках.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28263&page=1