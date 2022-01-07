Мурманская область. Арктика (16+)07.01.22 15:00
Мурманчане отмечают Рождество
Сегодня на территории детского городка «Сказка» в Мурманске прошло народное гуляние, посвященное встрече Рождества Христова.
Жители и гости областного центра посмотрели яркую концертную программу самодеятельных коллективов Дома культуры Ленинского округа и увлекательное представление артистов народного театра «Окрутники Мурманска», посетили выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества «Рождественский сюрприз».
Взрослые и дети смогли окунуться в праздничную атмосферу, приняв участие в интересных конкурсах и играх, рождественских колядованиях, хороводах. Победителям конкурсной программы были вручены памятные подарки и сладкие призы.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21737&page=1
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