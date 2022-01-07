Мурманчане отмечают Рождество

Mr А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?! Комментарий к новости: Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму

Фёдор Степанович В 2022 году естественная убыль в России продолжится, раз наше правительство упрощает режим получения российского гражданства жителей из стран бывших в составе СССР. С чем всех и поздравляю! Комментарий к новости: В январе-ноябре естественная убыль населения РФ увеличилась на 64%