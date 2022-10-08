Мурманчане отметили 106-й день рождения города-героя

Праздничная программа была насыщена культурными и спортивными мероприятиями. Начиная с традиционного заплыва на Семёновском озере и заканчивая большим концертом в центре города с участием мурманских творческих коллективов. С главной сцены к северянам обратился губернатор Мурманской области.

- С днём нашего сильного, любимого, мощного города. Города-героя, города-труженика! Город меняется на глазах, и мы дальше будем делать всё, чтобы он становился комфортнее, уютнее, ярче, - сказал Андрей Чибис. - Самая главная ценность этого города - мурманчане. Сильные, люди со стержнем, очень дружелюбные и добрые. От всей души вас с праздником, удачи, успехов!

- Я горжусь тем, что живу и работаю в нашем городе-герое. 106 лет для города - совсем немного, как юность для человека. За эти годы немало славных страниц вписал Мурманск в историю нашей Родины, - сказал Юрий Сердечкин. - У мурманчан много замечательных качеств. Жизненная стойкость, честность, открытость. А еще способность в самых сложных ситуациях сплотиться и идти вперед. Так было раньше и будет всегда. И нет нерешаемых задач, когда есть сила духа и любовь. К своей семье, родному дому и родной земле. Здоровья, мира, счастья! С днём рождения, Мурманск!

В течение всего дня работали интерактивные площадки. Так, каждый желающий смог принять участие в рэп-батле. Любители активного отдыха проявили свои силы на площадке «Мурманск – спортивный», а на улице Ленинградской состоялись состязания и показательные выступления атлетов города. Для маленьких гостей работали детские площадки и аттракционы.



Важной частью программы стала акция «Север помогает» по поддержке мобилизованных и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Так, совсем скоро воины получат письма от неравнодушных жителей Кольского Заполярья. Своё пожелание оставил и губернатор.

Ярким финалом праздника стало выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23465&page=1