Мурманчане отметили День физкультурника

Вчера в Долине Уюта прошел большой спортивный праздник. В нём приняли участие приверженцы активного образа жизни разных возрастов.

Массовый фестиваль начался с разминки под зажигательную музыку. После неё юные мурманчане выстроились на старт. Заезд на беговелах и самокатах определил самых быстрых спортсменов.

Как сообщает администрация города Мурманска, ярким продолжением праздника стал забег на 2 км с фейерверком из красок Холи.

Также всех участников ждали эстафеты, мастер-класс по слалому на роликах и разнообразные интерактивные площадки. Все желающие смогли сдать нормативы ГТО.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25517&page=1