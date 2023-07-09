Мурманчане отметили День рыбака и День косоворотки

Сегодня в областном центре прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню рыбака. Для мурманчан и гостей города была организована насыщенная праздничная программа.

С 12 часов на улице Воровского на мобильной ярмарке «Наша рыба» все желающие могли купить свежую рыбу и консервы, на фудкорте было представлено меню с блюдами арктической кухни. Для юных северян работали интерактивные зоны и мастер-классы, а также качели, тематическая фотозона, головоломка-лабиринт и гигантский «Морской бой».

С 14 часов на площади Пять Углов перед северянами выступили творческие коллективы региона, прошёл розыгрыш подарков.

С главной сцены города жителей региона поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Сегодня наши компании и трудовые коллективы успешно преодолевают действующие ограничения по заходу в порты, обслуживанию судов и другие, добывают ценный ресурс, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. В этот день я с огромным уважением и благодарностью хочу обратиться ко всем ветеранам отрасли, действующим рыбакам, всем, кто сегодня в море, а также рыбакам-любителям. Друзья, это важнейший праздник для Мурманской области, для страны. Низкий поклон рыбакам, здоровья, благополучия, и хорошего улова!».

Как сообщает администрация города Мурманска, специальными гостями праздника стали кавер-группа «Мамульки Бенд», группа «Дюна» и Наталья Сенчукова.

А в зоне отдыха на Семёновском озере состоялся праздник «День косоворотки». В праздничной программе прошли концерт, ярмарка, народные игры и забавы, показ национальной русской одежды. Также мурманчане приняли участие в дегустации блюд русской кухни.

Организаторами праздника выступил Дом культуры Ленинского округа города Мурманска при поддержке Министерства внутренней политики региона и Русского национального культурного центра «Рябиновый край».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25311&page=1