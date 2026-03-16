Мурманчане отметили низкое качество содержания подъездов управляющей компанией, а также проблемы с вывозом снега

На прошлой неделе в городе-герое прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе исполняющий обязанности начальника управления Павел Воронин обсудил с жителями возле дома №11/2 по ул. Коминтерна. Темой механизированную уборку придомовой территории. Жильцы дома №24 по ул. Ленинградской указали на необходимость ремонта кровли, пожаловались на неработающий телефонный кабель и неудовлетворительное состояние двора после земляных работ.

Кроме того, мурманчане обратили внимание на незаконную парковку автомобилей на тротуаре со стороны главных фасадов домов №№11/2 и 4/22 по ул. Воровского.

Жильцы дома №54 по ул. Карла Либкнехта обратились к заместителю начальника управления Ленинского округа Глебу Анацкому с жалобой на отсутствие механизированной расчистки придомовой территории.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Андреем Шишко провели встречу с жителями около дома №20 по ул. Достоевского. Участники обсудили уборку и благоустройство территории, отметили низкое качество содержания подъездов управляющей компанией, а также проблемы с вывозом снега и прочисткой ливневой канализации.

Все обращения жителей находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. Так, по просьбе мурманчан территория и контейнерная площадка у дома №11/2 по ул. Коминтерна были приведены в порядок.

