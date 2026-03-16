С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
16.03.26 13:30

Мурманчане отметили низкое качество содержания подъездов управляющей компанией, а также проблемы с вывозом снега

На прошлой неделе в городе-герое прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе исполняющий обязанности начальника управления Павел Воронин обсудил с жителями возле дома №11/2 по ул. Коминтерна. Темой механизированную уборку придомовой территории. Жильцы дома №24 по ул. Ленинградской указали на необходимость ремонта кровли, пожаловались на неработающий телефонный кабель и неудовлетворительное состояние двора после земляных работ.

Кроме того, мурманчане обратили внимание на незаконную парковку автомобилей на тротуаре со стороны главных фасадов домов №№11/2 и 4/22 по ул. Воровского.

Жильцы дома №54 по ул. Карла Либкнехта обратились к заместителю начальника управления Ленинского округа Глебу Анацкому с жалобой на отсутствие механизированной расчистки придомовой территории.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Андреем Шишко провели встречу с жителями около дома №20 по ул. Достоевского. Участники обсудили уборку и благоустройство территории, отметили низкое качество содержания подъездов управляющей компанией, а также проблемы с вывозом снега и прочисткой ливневой канализации.

Все обращения жителей находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. Так, по просьбе мурманчан территория и контейнерная площадка у дома №11/2 по ул. Коминтерна были приведены в порядок.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32055&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:35«Мурманск-Казань. 1000 и 1 удовольствие». Специальный репортаж (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»