Мурманчане отметили «Широкую Масленицу»

В Мурманске вчера масленичные гулянья и выступления творческих коллективов состоялись в детском городке «Сказка», на территории возле дома №101 по проспекту Кольскому и на площади возле ДК «Судоремонтник».

Местные силачи участвовали в фестивале перетягивания каната, молодецких играх и сладкоежки угощались блинами, творческие мурманчане показали себя в параде санок, конкурсах и викторинах. А творческие коллективы города Мурманска украсили праздник фольклорными сценками, вокальными и танцевальными номерами.

А сегодня на главной городской площади Пять Углов прошли народные гулянья «Широкая Масленица». Для мурманчан была подготовлена обширная развлекательная программа, в которой приняли участие взрослые и дети.

Как сообщает администрация города Мурманска, для гостей праздника организовали веселые состязания. Например, «Блинный забег» и «Саамский футбол» - увлекательные соревнования на скорость и ловкость. Также все пришедшие могли проверить свои силы в метании валенка.

Не обошлось и без угощений. На площади развернулась праздничная торговля, где каждый желающий мог попробовать морсы из северных ягод, фруктовый чай и блинчики с вареньем.

Главным подарком для всех присутствующих стал концерт с участием лучших творческих коллективов Мурманска. Яркие выступления, зажигательные танцы и любимые народные песни никого не оставили равнодушными.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24439&page=1