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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.26 18:00

Мурманчане отметят День семьи, любви и верности

Завтра, 8 июля, в городе-герое пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности.

На площади у Дворца культуры «Судоремонтник» (район Росляково, ул. Заводская, 1) с 16.00 состоится праздничное гулянье. В программе праздника: конкурс рисунка, ярмарка-продажа изделий ручной работы, интерактивные площадки, концерт и праздничная дискотека.

А в 17.30 на территории Духовного реабилитационно‑спортивного центра «Защитники Отечества» начнётся православный семейный праздник.

Программа мероприятия включает: праздничный молебен, концерт, выставку‑ярмарку, выступление по фланкировке от Северных казаков, акцию «Февроньки» и чаепитие.

Для жителей района Абрам-Мыс развлекательная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности, состоится 10 июля в 15.00.

На территории Центра современной культуры и творчества (ул. Лесная, 39) пройдёт радиоконцерт, будут работать спортивные и игровые точки. Гости праздника примут участие в семейной эстафете и мастер-классе по изготовлению брошей в виде ромашек, поиграют в воздушный футбол и лимбо.

При неблагоприятных погодных условиях программа будет перенесена в фойе центра.

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