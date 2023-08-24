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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.23 13:00

Мурманчане победили в окружном этапе конкурса «Экспортёр года»

 

Мурманские предприятия приняли участие в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортёр года», который проводит АО «Российский экспортный центр». По результатам конкурса определены победители в Северо-Западном федеральном округе, и среди них – компании из Заполярья.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск» заняло первое место в номинации «Экспортёр года в сфере базовой продукции АПК». Компания экспортирует замороженную, консервированную и прочую продукцию из рыбы.

«Всегда приятно участвовать, особенно побеждать на разных этапах конкурса экспортёров», — псообщила коммерческий директор ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск» Елена Чабанюк.

Она отметила, что экспортёры сталкиваются в современных реалиях с различными трудностями. Обеспечение бесперебойности поставок на экспорт, расширение рынков сбыта — это результат слаженной работы коллектива.

«Мы планируем не останавливаться на достигнутом, идти вперед к следующим победам и достижениям», — поделилась коммерческий директор.

Ранее при содействии Центра поддержки экспорта Мурманской области компания участвовала в международных выставках, бизнес-миссиях и реверсных бизнес-миссиях. Данные виды поддержки позволяют наращивать экспортные поставки. На текущий момент предприятие экспортирует до 80% своей продукции.

В номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортёр» первое место заняла индивидуальный предприниматель, руководитель компании «MurmanskSnowflake» Ирина Пономарева. Она выпускает пищевой и сувенирный продукт северного хозяйства.

Ассортимент «MurmanskSnowflake» насчитывает 15 видов сладкой сувенирной продукции, в том числе конфеты из морошки, мармелад из клюквы. Разработан свой узнаваемый бренд, который отражает характер северного региона, используется эко-упаковка.

«Мы работаем с компаниями, которые производят кондитерскую продукцию. Это морошка наша знаменитая, черника, брусника в сахарной пудре», — рассказала Ирина Пономарева.

«Не ожидали, что нас заметят, все-таки уровень высокий – участвовали и Петербург, и Москва. Очень приятно, что нашу работу заметили», — прокомментировала Ирина Пономарева.

Всего в конкурсе было 17 номинаций. Участвовали не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но и крупные промышленные компании.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Основная задача Российского экспортного центра – открыть возможности глобальных рынков для каждой российской компании, стереть географические границы для российских товаров и услуг», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Определение победителей и призеров «Экспортера года» осуществляется в два этапа: первый этап проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.

Победителей и призёров федерального этапа наградят в Москве на форуме «Сделано в России» 19-20 октября. На форум уже открыта регистрация на сайте.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в конкурсе «Экспортёр года» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке регионального Министерства развития Арктики и экономики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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