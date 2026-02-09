Мурманчане поблагодарили администрацию города за эффективную работу в сложный период нарушения электроснабжения

На прошлой неделе в областном центре прошли еженедельные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе исполняющий обязанности начальника управления Павел Воронин и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова обсудили с жителями дома №27 по ул. Софьи Перовской возможность ограничения въезда во двор, чтобы автовладельцы не нарушали правила парковки. Также поступили жалобы на нерегулярную уборку придомовой территории, неравномерное освещение и неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия и контейнерной площадки.

Исполняющая обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалёва провели встречу с местными жителями возле дома №46 по улице Адмирала флота Лобова.

Основная тема обсуждения – неудовлетворительное качество обслуживания жилых помещений и содержание придомовых территорий. Среди ключевых вопросов – жалобы на проблемы с системой вентиляции и канализацией, необходимость ремонта межпанельных швов и входных групп подъездов, а также санитарной обрезки деревьев и проведения дератизационных мероприятий.

Отдельно поступило предложение установить дополнительное наружное освещение на фасаде дома №18 по улице Нахимова и в районе домов №№26 и 28 по улице Сафонова. Также была высказана просьба разместить около остановки общественного транспорта «Улица Чумбарова-Лучинского» ящик с песком, что администрация оперативно исполнила.

Жители также поблагодарили администрацию города за эффективную работу в сложный период нарушения электроснабжения.

В Первомайском округе глава города Мурманска Иван Лебедев и начальник управления Александр Боянжу встретились с жителями дома №9 по проспекту Молодёжный. Основной задачей было оценить качество ранее проведенной работы по удалению наледи. Кроме того, жители обратили внимание на несанкционированные надписи, которые были закрашены на следующий день управляющей компанией.

Все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке.

