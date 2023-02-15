СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 15:45

Мурманчане почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня в Мурманске в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся торжественный митинг.

В сквере у театра Северного флота собрались ветераны афганской войны и участники других вооруженных конфликтов за пределами России. В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой,  депутат Думы Михаил Белошеев, заместитель  губернатора Владимир Евменьков, заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко, представители муниципального образования, силовых ведомств, молодёжных организаций, ветераны боевых действий, мурманчане.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Дубовой сказал:

— Сегодня мы вспоминаем всех, кто сложил голову, выполняя свой воинский долг на чужой земле, участников всех локальных войн и конфликтов. Воины-интернационалисты сражались отважно, их подвиг навечно останется в нашей памяти. Мы склоняем головы перед отцами и матерями, воспитавших настоящих героев. Навсегда с теми, кто прошел через Афганистан и другие «горячие точки»,  останется их боевое братство. Ветераны боевых действий и сегодня подают нам пример мужества, стойкости и любви к России. На протяжении многих лет они, люди с активной гражданской позицией, участвуют в жизни региона, в патриотическом воспитании молодежи.

Парламентарий поблагодарил воинов-афганцев за мужество и стойкость, неравнодушие, активную гражданскую позицию, пожелал крепкого здоровья и счастья.

Напомним, 15 февраля 1989 года из Республики Афганистан был выведен ограниченный контингент советских войск. Этот день стал днём окончания войны, которая длилась почти десять лет и унесла жизни 14427 солдат и офицеров, 53 из которых — жители Мурманской области.

По традиции митинг завершился торжественным возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24379&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:00«Ночные ласточки». Художественный сериал, 7 серия (12+)23:00Городские хроники (6+)23:30«Человек на своем месте». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро укрепилось почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика