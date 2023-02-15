Мурманчане почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня в Мурманске в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся торжественный митинг.

В сквере у театра Северного флота собрались ветераны афганской войны и участники других вооруженных конфликтов за пределами России. В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Думы Михаил Белошеев, заместитель губернатора Владимир Евменьков, заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко, представители муниципального образования, силовых ведомств, молодёжных организаций, ветераны боевых действий, мурманчане.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Дубовой сказал:

— Сегодня мы вспоминаем всех, кто сложил голову, выполняя свой воинский долг на чужой земле, участников всех локальных войн и конфликтов. Воины-интернационалисты сражались отважно, их подвиг навечно останется в нашей памяти. Мы склоняем головы перед отцами и матерями, воспитавших настоящих героев. Навсегда с теми, кто прошел через Афганистан и другие «горячие точки», останется их боевое братство. Ветераны боевых действий и сегодня подают нам пример мужества, стойкости и любви к России. На протяжении многих лет они, люди с активной гражданской позицией, участвуют в жизни региона, в патриотическом воспитании молодежи.

Парламентарий поблагодарил воинов-афганцев за мужество и стойкость, неравнодушие, активную гражданскую позицию, пожелал крепкого здоровья и счастья.

Напомним, 15 февраля 1989 года из Республики Афганистан был выведен ограниченный контингент советских войск. Этот день стал днём окончания войны, которая длилась почти десять лет и унесла жизни 14427 солдат и офицеров, 53 из которых — жители Мурманской области.

По традиции митинг завершился торжественным возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24379&page=1