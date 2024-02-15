Мурманчане почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня в Мурманске в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся торжественный митинг.

В сквере у театра Северного флота собрались ветераны афганской войны и участники других вооруженных конфликтов за пределами России. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко, депутаты Думы Михаил Белошеев, заместитель губернатора Владимир Евменьков, представители силовых ведомств, общественных и молодежных организаций, ветераны боевых действий, мурманчане.

Напомним, 15 февраля 1989 года из Республики Афганистан был выведен ограниченный контингент советских войск. Этот день стал днём окончания войны, которая длилась почти десять лет и унесла жизни 14427 солдат и офицеров, 53 из которых — жители Мурманской области.

- Это трагическая и в то же время героическая страница в жизни нашей страны, - отметил Владимир Мищенко. – В афганской войне погибли и пропали без вести свыше 15 тысяч советских военнослужащих и сотрудников силовых структур. Ранения и контузии получили более 53 тысяч человек. Всего же после окончания Второй мировой войны более 1,5 миллиона советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны. При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тысяч советских и российских граждан.

Парламентарий подчеркнул, что эти жертвы не были напрасными.

- Везде, откуда уходили наши воины-интернационалисты, начинался развал государственности, расцветал международный терроризм, - сказал он. - Государство учло уроки истории, и в последние десятилетия Россия вновь начала активно принимать участие в локальных конфликтах за рубежом. Делается это для того, чтобы защитить нашу Родину, потому что сейчас мы знаем: если не разбить врага там, на дальних подступах, на чужой территории, то он обязательно появится у нас на границах и внутри страны.

Депутат поблагодарил воинов-интернационалистов за мужество и стойкость, неравнодушие, активную гражданскую позицию, пожелал крепкого здоровья и счастья.

По традиции митинг завершился торжественным возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26722&page=1