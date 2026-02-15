Мурманчане почтили память воинов-интернационалистовНаш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами
Мурманчане почтили память воинов-интернационалистов

В день 37-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в областном центре на Аллее памяти у мемориала воинам-интернационалистам состоялся памятный митинг.

В нём приняли участие депутат регионального парламента Михаил Белошеев, представители Росгвардии, Министерства региональной безопасности Мурманской области, администрации города Мурманска, ветеранских общественных организаций, школьники и кадеты.

Михаил Белошеев отметил в своём вступлении, что 15 февраля 1989 года, когда последняя колонна советских войск пересекла мост «Дружба» через реку Амударья, этот день стал символом окончания противостояния, унёсшего жизни наших солдат и офицеров, искалечившего судьбы тысяч людей:

Участники митинга отдали дань памяти жертвам затяжного конфликта, который длился 9 лет, 1 месяц и 19 дней и завершился 15 февраля 1989 года. Война унесла жизни 14427 советских солдат и офицеров, среди которых — 53 уроженца Мурманской области. Это испытание оставило след в жизни целого поколения.

– Верно утверждение, что война меняет. Она ломает либо закаляет, учит расставлять приоритеты, заставляет переосмыслить ценности. Слова признательности афганскому братству нашего региона за то, что выдержали суровые испытания, нашли силы вернуться к мирной жизни и продолжили служить Отечеству. За то, что свято хранят память о погибших товарищах, помогают их семьям даже спустя десятилетия, поддерживают друг друга. Их служение – пример для подрастающего поколения. Спасибо, что помогают нынешним защитникам Отечества им, ведь ветераны-интернационалисты как никто знают, как важны «чувство локтя» и подлинное боевое братство, - отметил депутат Мурманской областной Думы.

Павших воинов-интернационалистов участники митинга почтили минутой молчания. К обелиску возложили венки и цветы.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31897&page=1

Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
