Мурманчане почтили память воинов-интернационалистов

В день 37-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в областном центре на Аллее памяти у мемориала воинам-интернационалистам состоялся памятный митинг.

В нём приняли участие депутат регионального парламента Михаил Белошеев, представители Росгвардии, Министерства региональной безопасности Мурманской области, администрации города Мурманска, ветеранских общественных организаций, школьники и кадеты.

Михаил Белошеев отметил в своём вступлении, что 15 февраля 1989 года, когда последняя колонна советских войск пересекла мост «Дружба» через реку Амударья, этот день стал символом окончания противостояния, унёсшего жизни наших солдат и офицеров, искалечившего судьбы тысяч людей:

Участники митинга отдали дань памяти жертвам затяжного конфликта, который длился 9 лет, 1 месяц и 19 дней и завершился 15 февраля 1989 года. Война унесла жизни 14427 советских солдат и офицеров, среди которых — 53 уроженца Мурманской области. Это испытание оставило след в жизни целого поколения.

– Верно утверждение, что война меняет. Она ломает либо закаляет, учит расставлять приоритеты, заставляет переосмыслить ценности. Слова признательности афганскому братству нашего региона за то, что выдержали суровые испытания, нашли силы вернуться к мирной жизни и продолжили служить Отечеству. За то, что свято хранят память о погибших товарищах, помогают их семьям даже спустя десятилетия, поддерживают друг друга. Их служение – пример для подрастающего поколения. Спасибо, что помогают нынешним защитникам Отечества им, ведь ветераны-интернационалисты как никто знают, как важны «чувство локтя» и подлинное боевое братство, - отметил депутат Мурманской областной Думы.

Павших воинов-интернационалистов участники митинга почтили минутой молчания. К обелиску возложили венки и цветы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31897&page=1