Мурманчане почтили память воинов Полярной дивизии

Сегодня в Мурманске в честь Дня начала формирования Полярной дивизии прошёл торжественный митинг. Тогда, 83 года назад, 5 сентября 1941 года простые северяне вместе встали на защиту Отечества.

Титанические усилия, несгибаемая воля и сплоченность не давали мурманчанам сдаться. Вчера трудящиеся - представители самых разных профессий: рабочие судоремонтных заводов, портов, железной дороги, рыболовецких хозяйств, а сегодня бойцы, объединившиеся, чтобы не пустить захватчиков на родную землю.

Как сообщает администрация города Мурманска, почтить память героев пришли сегодня представители правительства региона, Мурманской областной Думы, администрации муниципалитета, Совета депутатов города Мурманска, регионального отделения Народного фронта, предприятий, ветеранских, общественных организаций Мурманской области, школьники и взрослые.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28423&page=1