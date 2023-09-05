Мурманчане почтили память защитников Заполярья

Сегодня в сквере возле памятника «Воинам Полярной дивизии» прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню начала формирования легендарной Полярной дивизии. В мероприятии приняли участие горожане, представители общественных организаций и администрации города Мурманска.

5 сентября 1941 года началось формирование первоначального состава дивизии, а к 24 сентября с большими потерями бойцам удалось восстановить линию обороны в долине реки Западная Лица. С неё советские войска не отступали до окончания войны. Мужество и героизм воинов Полярной дивизии переломили ход военных действий за оборону города Мурманска в пользу войск Карельского фронта.

В ходе митинга собравшиеся почтили память защитников Заполярья минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25651&page=1