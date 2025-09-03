7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.25 19:00

Мурманчане почтили память жертв теракта в Беслане

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. В результате захвата боевиками школы №1 североосетинского города Беслана в сентябре 2004 года погибли более 330 заложников, в том числе 186 детей.

Ежегодно в годовщину трагедии жители России отдают дань памяти погибшим и демонстрируют единство в противостоянии терроризму.

В Мурманске в ознаменование памятной даты состоялась акция «Мы против терроризма», организованная муниципальным автономным учреждением молодёжной политики «Молодёжь51». В митинге на площади перед Мурманским областным драматическим театром собрались волонтёры, учащиеся, молодёжь города.

Перед собравшимися выступили начальник отдела по делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями администрации города Мурманска Александра Богдева, член координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Мурманской области Олег Конышев, эксперт военного комиссариата города Мурманска, член ассоциации ветеранов СВО Алексей Забегаев, руководитель учебного комитета Мурманской епархии иерей Анатолий.

Выступавшие призвали мурманчан к мужеству, единству и гражданской сознательности перед лицом страшного врага общества — террора.

Участники митинга почтили память погибших от рук террористов мирных граждан и сотрудников силовых структур минутой молчания, возложили цветы к инсталляции, посвящённой бесланской трагедии.

Завершила мероприятие всероссийская акция «Капля жизни»: все желающие смогли зачерпнуть воды из чаш и полить живые растения на газоне в память о страдавших от жажды детях Беслана.

 

 

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
