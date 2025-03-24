Мурманчане поделились положительными отзывами о работе своей управляющей компании

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина начальники управлений административных округов проводят выездные встречи с мурманчанами.

Так, на прошлой неделе начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова встретилась с жителями дома №24 по ул. Профсоюзов. В ходе общения прозвучали жалобы на отсутствие механической уборки снега на придомовой территории и вопросы о возможности благоустройства зелёной зоны со стороны главных фасадов домов №№12-14 по ул. Пушкинская.

Жильцы дома №28/2 по ул. Алексея Хлобыстова на встрече с начальником управления Ленинского административного округа Андреем Костиным поделились положительными отзывами о работе своей управляющей компании. Также они получили консультацию по вопросу оборудования закрытой системы горячего водоснабжения в доме в рамках федеральной программы.

Начальник управления Первомайского административного округа Александр Боянжу обсудил вопрос содержания и благоустройство придомовой территории с жителями дома №53 по ул. Капитана Орликовой.

Все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке. На этой неделе по просьбе мурманчан с территории дома №5 по пр. Связи был вывезен скопившийся снег, закрашены несанкционированные надписи на фасаде дома №202 по просп. Кольскому, установлен дополнительный контейнер-сетка для раздельного накопления отходов около дома №14 по ул. Магомета Гаджиева, а также произведён ремонт окон в подъезде дома №16 по ул. Подстаницкого.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29611&page=1