Мурманчане подняли вопрос о ремонте межпанельных швов и кровли МКД

На прошлой неделе в Мурманске прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Заместитель начальника управления Октябрьского округа Виктор Соколов провёл встречу с жителями около дома №3 по ул. Планерной, в ходе которой был рассмотрен ряд актуальных вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Обсуждались проблемы содержания придомовых территорий дома №7 по ул. Профессора Сомова и дома №16 по ул. Радищева в зимний период, а также необходимость расчистки кровель по адресам ул. Радищева, дом №58 и ул. Куйбышева, дом №15. Внимание было уделено техническому состоянию инженерных систем отопления в доме №58 по ул. Радищева и трубопровода в доме №15 по ул. Куйбышева, где также было отмечено залитие жилого помещения через кровлю. Кроме того, в ходе диалога были подняты вопросы качества теплоснабжения, неудовлетворительного санитарного состояния подвального помещения в доме №16 по ул. Радищева и технического износа подпорной стенки в районе дома №27 по ул. Челюскинцев.

В Ленинском округе жители дома №24/1 по ул. Александрова рассказали исполняющему обязанности начальника управления Вере Павловой и депутату Совета депутатов города Мурманска Ирине Андреевой о необходимости механизированной уборки придомовой территории и вывоза складированного снега. Работы были проведены. Также был поднят вопрос о ремонте межпанельных швов и кровли дома №26.

Начальник управления Первомайского административного округа Александр Боянжу провёл встречу с жителями дома №32 по улице Капитана Орликовой. Ключевой темой диалога стало обеспечение сохранности зелёных насаждений и пресечение несанкционированной парковки. Для защиты газонов и предотвращения стоянки автомобилей на тротуарах жителями предложено установить декоративные бетонные вазоны, а также восстановить и смонтировать новые защитные ограждения с торцов и вдоль фасадов здания.

Как сообщает администрация города Мурманска, все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке.

