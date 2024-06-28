Мурманчане, получившие грант губернатора на съёмки первой короткометражки, снимают кино

В самом разгаре работа над кинолентой «Это всего лишь полярный день». Короткометражная романтическая комедия расскажет о туристке из Франции, перепутавшей день с ночью летом в столице Кольского полуострова.

Завершились съёмки фильма «Ленин наоборот». Это фильм о мурманском дизайнере по имени Нинель, которая участвует в всероссийском конкурсе на новый дизайн купюры 1000 рублей и хочет увековечить на новой банкноте символ Русского севера - атомный ледокол «Ленин», в ядерном отсеке которого работала её мама.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в самом разгаре работа над кинолентой «Это всего лишь полярный день». Короткометражная романтическая комедия расскажет о туристке из Франции, перепутавшей день с ночью летом в столице Кольского полуострова.

Начинающих киноделов консультирует и поддерживает Центр развития кинопроизводства Мурманской области.

Фото и видео: https://vk.com/video147913909_456239949