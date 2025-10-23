«Арктика в цифрах 2025»: эволюция российского присутствия в Арктике через призму различных исторических эпохПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В МОСКВЕ БЫСТРО И С ВЫГОДОЙ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.10.25 16:25

Мурманчане помнят: 23 октября — 81-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В двадцатых числах октября 1944 года Петсамо-Киркенеская наступательная операция советских войск достигла своего пика — бойцы Карельского фронта и моряки-североморцы выбили врага с территории Мурмана и начали освобождение соседней Норвегии.

Ежегодно 23 октября Мурманская область отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Центральным событием 81-й годовщины «Десятого сталинского удара» по традиции стал торжественный митинг у мемориала Защитникам Советского Заполярья в Мурманске.

По случаю памятной даты на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» прошёл митинг. В нём приняли участие губернатор Андрей Чибис, заместитель командующего Северным Флотом вице-адмирал Дмитрий Украинец, сенатор Лариса Круглова, вице-спикер регионального парламента Евгений Никора и депутаты областной Думы, врип главы города Мурманска Иван Лебедев, представители силовых структур, ветеранских общественных объединений и молодёжных патриотических клубов, а также делегация журналистов – сотрудников представительств иностранных СМИ, аккредитованных при МИД России.

Выступая перед участниками мероприятия, Евгений Никора отметил:

— Сегодня мы собрались, чтобы почтить величайший подвиг, который совершили здесь, на заполярной земле солдаты и матросы, летчики и пехотинцы, труженики тыла – все, кто отстоял эту северную твердыню в годы Великой Отечественной войны. В суровых условиях Заполярья, где сама природа была на стороне врага, разворачивалась одна из самых героических и трагических страниц истории. Здесь, на подступах к Мурманску, решалась судьба не только нашего края, но и всей страны. Врагу так и не удалось прорвать нашу оборону, захватить незамерзающий порт, перерезать стратегическую морскую артерию. Подвиг защитников Советского Заполярья – это не просто страница истории, а нравственный ориентир для всех поколений северян. Это пример беззаветной любви к Родине, мужества и самопожертвования. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Все, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Отчизны, должны навсегда остаться в народной памяти. И эта память – не просто уважение к нашим предкам. Память – это надежный щит против попыток переписать историю, обелить нацизм и его приспешников, и этот щит сейчас в надежных руках ребят, которые отстаивают нашу независимость на полях сражений специальной военной операции.

Выступавшие единодушно сделали акцент на общности подвига героев Великой Отечественной и бойцов специальной военной операции, которые сегодня так же, как и их прадеды, сражаются с нацизмом.

В рамках митинга состоялась церемония передачи Псковской области копии Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на здании рейхстага в Берлине. Символ Великой Победы прошёл через Ленинградскую область, Республику Карелия, Новгородскую и Калининградскую области. В этот раз он будет отправлен в регион, ставший ареной ожесточенных сражений, «ключом к Ленинграду» и стратегически важным плацдармом для наступления на Прибалтику.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню в память о воинах и тружениках тыла, защищавших свободу нашей Родины.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31131&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Под прикрытием». Художественный сериал, 3 серия (16+)22:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляционные ожидания россиян в октябре не изменились-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро теряет почти 37 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области продолжают модернизировать лифтовое оборудование в жилых домах-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»