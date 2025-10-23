Мурманчане помнят: 23 октября — 81-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В двадцатых числах октября 1944 года Петсамо-Киркенеская наступательная операция советских войск достигла своего пика — бойцы Карельского фронта и моряки-североморцы выбили врага с территории Мурмана и начали освобождение соседней Норвегии.

Ежегодно 23 октября Мурманская область отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Центральным событием 81-й годовщины «Десятого сталинского удара» по традиции стал торжественный митинг у мемориала Защитникам Советского Заполярья в Мурманске.

По случаю памятной даты на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» прошёл митинг. В нём приняли участие губернатор Андрей Чибис, заместитель командующего Северным Флотом вице-адмирал Дмитрий Украинец, сенатор Лариса Круглова, вице-спикер регионального парламента Евгений Никора и депутаты областной Думы, врип главы города Мурманска Иван Лебедев, представители силовых структур, ветеранских общественных объединений и молодёжных патриотических клубов, а также делегация журналистов – сотрудников представительств иностранных СМИ, аккредитованных при МИД России.

Выступая перед участниками мероприятия, Евгений Никора отметил:

— Сегодня мы собрались, чтобы почтить величайший подвиг, который совершили здесь, на заполярной земле солдаты и матросы, летчики и пехотинцы, труженики тыла – все, кто отстоял эту северную твердыню в годы Великой Отечественной войны. В суровых условиях Заполярья, где сама природа была на стороне врага, разворачивалась одна из самых героических и трагических страниц истории. Здесь, на подступах к Мурманску, решалась судьба не только нашего края, но и всей страны. Врагу так и не удалось прорвать нашу оборону, захватить незамерзающий порт, перерезать стратегическую морскую артерию. Подвиг защитников Советского Заполярья – это не просто страница истории, а нравственный ориентир для всех поколений северян. Это пример беззаветной любви к Родине, мужества и самопожертвования. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Все, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Отчизны, должны навсегда остаться в народной памяти. И эта память – не просто уважение к нашим предкам. Память – это надежный щит против попыток переписать историю, обелить нацизм и его приспешников, и этот щит сейчас в надежных руках ребят, которые отстаивают нашу независимость на полях сражений специальной военной операции.

Выступавшие единодушно сделали акцент на общности подвига героев Великой Отечественной и бойцов специальной военной операции, которые сегодня так же, как и их прадеды, сражаются с нацизмом.

В рамках митинга состоялась церемония передачи Псковской области копии Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на здании рейхстага в Берлине. Символ Великой Победы прошёл через Ленинградскую область, Республику Карелия, Новгородскую и Калининградскую области. В этот раз он будет отправлен в регион, ставший ареной ожесточенных сражений, «ключом к Ленинграду» и стратегически важным плацдармом для наступления на Прибалтику.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню в память о воинах и тружениках тыла, защищавших свободу нашей Родины.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31131&page=1