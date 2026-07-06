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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.26 15:30

Мурманчане попросили дать разъяснения о сроках ремонта лестницы между домами №№40 и 42 по ул. Чумбарова‑Лучинского

На прошлой неделе в столице Кольского Заполярья прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Заместитель начальника управления Октябрьского округа Виктор Соколов и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарёв провели встречу с жителями около дома №19 по ул. Капитана Егорова. Горожане рассказали о необходимости модернизации контейнерной площадки, сложностях, связанных с подпорной стеной в районе дома №17, и о необходимости ремонта кровли дома №19.

Модернизация контейнерной площадки планируется в рамках программы «Инициативы двора». Одновременно направлены документы для включения ремонта кровли в краткосрочную программу капитального ремонта. Для детальной проработки ситуации с поступлением воды будет организована комиссия с участием ресурсоснабжающих организаций.

Заместитель начальника управления Первомайского округа Евгений Филиппов и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко выслушали обращения жителей около дома №47 по ул. Баумана.

По поступившим вопросам были даны разъяснения: так, идею по обновлению детской площадки предложили реализовать через программу «Инициатива двора», а покос травы возле дома №212 по просп. Кольскому управляющая компания планирует завершить в ближайшее время. Вопрос о замене лифтов в доме на ул. Баумана, 41, также разобрали в ходе встречи.

В Ленинском округе заместитель начальника управления Глеб Анацкий совместно с заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска Ириной Андреевой и кандидатом в депутаты Мурманской областной Думы Егором Банишевским провели встречу с горожанами у дома №16 по ул. Александрова. Обсудили организацию парковки на придомовой территории дома №18 и скопление поверхностных вод у подъезда №4 дома №14 в дождливую погоду — проблема возникла из‑за неровности, образовавшейся после заделки ямы.

Жители попросили дать разъяснения о сроках ремонта лестницы между домами №№40 и 42 по ул. Чумбарова‑Лучинского и обратили внимание на содержание контейнерной площадки в районе дома №32 корп. 2 (в том числе на отсутствие вывоза крупногабаритного мусора), а также на необходимость покоса травы.

Как отмечает администрация города Мурманска, по всем вопросам даны разъяснения, обращения взяты в работу.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32768&page=1

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