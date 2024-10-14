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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.24 15:00

Мурманчане попросили обустроить пешеходные переходы и установить светофор

На прошедшей неделе в Мурманске состоялись три встречи, организованные по поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина. Основной целью собраний стало обсуждение актуальных проблем, волнующих жителей административных округов областного центра.

Заместитель начальника управления Октябрьского округа Виктор Соколов встретился с жильцами дома №58 по улице Полярные Зори. Темой стало благоустройство придомовой территории, включая ремонт проезжей части, ограждение зелёной зоны и ограничение въезда на территорию. Северяне также высказали недовольство шумом от системы вентиляции ресторана, расположенного рядом, а также запахами и шумом от кафе на первом этаже. В числе других поднятых вопросов были просьбы о своевременной уборке подъездов и решении проблемы отсутствия горячей воды в одной из квартир. Жильцы отметили наличие плесени на стенах и потолках подъезда №2, а также замерзание труб в холодное время года. После собрания были начаты работы по ограждению зелёной зоны.

На встрече с заместителем главы администрации города Андреем Костиным жители Ленинского округа озвучили несколько проблем: попросили установить крышку колодца на улице Аскольдовцев и ограждение пешеходного перехода на перекрестке ул. Юрия Гагарина и просп. Героев-североморцев. Жильцы ул. Инженерной и пер. Арктического недовольны работой управляющей компании: необходим ремонт подъездов, чистка канализации и повышение уровня освещения двора. Также они обеспокоены свободным доступом к объекту незавершенного строительства на ул. Маяковского и необходимостью санитарной обрезки зелёных насаждений. По окончании встречи был организован вывоз аварийного контейнера для ТКО, а также засыпка котлована возле дома №10 по ул. Инженерной.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Светланой Некрасовой провели встречу с жильцами дома №224 по просп. Кольскому. Мурманчане попросили обустроить пешеходные переходы и установить светофор с кнопкой на проезде со стороны проспекта. Кроме того, было отмечено наличие мусора на придомовом участке, необходимость капитального ремонта арки, соединяющей дом №224 по просп. Кольскому и дом №9 по ул. Капитана Копытова. Попросили проверить состояние конструктивных элементов между домами №№222 и 224 и обратили внимание на несогласованную установку ограждений парковочных мест. После встречи была проведена уборка дворовой территории.

Все озвученные проблемы будут тщательно рассмотрены, а соответствующие меры приняты. Одной из отработок прошедших встреч стала замена крышки люка по ул. Ивана Сивко, 9/4.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28635&page=1

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