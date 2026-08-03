На прошлой неделе в столице Кольского Заполярья состоялись три еженедельные выездные встречи начальников управлений административных округов с мурманчанами.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин и главврач областной детской клинической больницы Екатерина Сулима обсудили с жильцами дома №23 по Северному проезду вопросы благоустройства территории: состояние сети колодцев и ливнёвок, контейнерной площадки, лестниц, а также борьбу с борщевиком.

Жителям разъяснили порядок участия в программе «Инициативы двора» для обновления детской площадки. Начальник управления дал распоряжения: управляющей компании — произвести покос травы, профильным службам — привести в порядок контейнерную площадку, вывезти крупногабаритный мусор, расчистить колодцы, а также проработать вопрос включения лестницы между домами №13 и №12 в план капремонта.

В Первомайском округе с жителями встретились начальник управления Александр Боянжу и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев. Горожане обратили внимание на заросшие травой территории на улицах Ломоносова и Капитана Пономарева, а также на проблемы с содержанием подъездов дома №1/16 по ул. Капитана Пономарева — в частности, на скопление мусора и неприятный запах. Обращения переданы в работу ответственным подразделениям.

В Ленинском округе начальник управления Вера Павлова вместе с депутатом Совета депутатов города Мурманска Ириной Матвеевой пообщались с жителями района Росляково около дома №18 по ул. Приморской. Мурманчане попросили отремонтировать лестницы, восстановить асфальтобетонное покрытие тротуара и проезда, установить скамейки у подъездов. Также поступила просьба о ремонте межпанельных швов – работы были оперативно выполнены управляющей компанией. Начальник управления также рассказала о механизмах инициативного бюджетирования.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32931&page=1