Мурманчане попросили разъяснить порядок смены управляющей компании

На прошлой неделе в областном центре состоялись регулярные выездные встречи начальников административных округов с мурманчанами.

В Ленинском округе встреча прошла во дворе дома 42 по улице Октябрьской. Жители обсудили с начальником управления Верой Павловой и депутатом Совета депутатов города Мурманска Сергеем Тяном вопросы ямочного ремонта проезда, утепления стен и благоустройства территории.

Кроме того, поступило обращение от жильцов дома №6 по улице Пищевиков. Они сообщили о нерегулярной уборке придомовой территории из‑за отсутствия дворника и попросили разъяснить порядок смены управляющей компании.

В Первомайском округе жители дома №20 по улице Беринга получили консультацию по вопросу межевания придомовой территории от начальника управления Александра Боянжу и депутата Мурманской областной Думы Михаила Белошеева.

Как отмечает администрация горда Мурманска, все обращения зафиксированы и находят на контроле.

На этой неделе управляющая компания привела в порядок контейнерную площадку у дома 42 по улице Октябрьской, восстановлено асфальтобетонное покрытие во дворе дома №61 корпус 2 по улице Академика Книповича.

