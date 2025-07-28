Мурманчане попросили содействия в смене управляющей компании

Традиционные выездные встречи представителей управлений административных округов с мурманчанами прошли на прошлой неделе.

На встрече заместителя управления Октябрьского округа Павлом Ворониным с жителями дома №29 по проспекту Ленина обсуждались вопросы восстановления водостока по гарантии после капитального ремонта кровли, необходимости ремонта и регулярной уборки подъездов, а также отсутствия вывоза снега зимой. Жители попросили привести в порядок и модернизировать детскую площадку.

Жильцы дома №3 по улице Полярной Дивизии сообщили о сдвинутой плите перекрытия колодца у второго подъезда, разбитой дороге и необходимости покоса травы рядом с ограждением детского сада.

Кроме того, поступила жалоба на постоянный запах гари от трубы печного отопления здания дома №5 по улице Полярной Дивизии. Жители дома №20а по проспекту Кирова попросили осуществить покос травы и рассмотреть возможность ограждения проезда на придомовую территорию с установкой знаков безопасности.

Около дома №35/1 по улице Академика Книповича горожане отметили плохое качество асфальтобетонного покрытия проезда, необходимость установки ограждения тротуара и оборудования водоотвода. Они также попросили содействия в смене управляющей компании.

Одной из тем встречи с жителями дома №11 по улице Фадеев Ручей, проведённой заместителем начальника управления административного Первомайского округа Евгением Филипповым и депутатом Совета депутатов города Мурманска Натальей Найденовой, стало аварийное состояние крыши. Жильцы сообщили о постоянных протечках в квартирах и попросили перенести срок ремонта на текущий год.

Кроме того, обсуждалась возможность установки знака «Дворовая территория» в районе домов №38 по улице Фадеев Ручей и №№59 и 65 по улице Баумана, а также необходимость уборки упавшего дерева, покоса травы и закрытия люка между домами №№24 и 25. Были подняты вопросы модернизации детской площадки и вывоза автомобильных покрышек с контейнерной площадки. После обращения жильцов дома №76 по проспекту Кольскому был осуществлён покос травостоя.

В Ленинском округе встречу с мурманчанами около дома №32 по улице Алексея Хлобыстова провёл начальник отдела по взаимодействию с жилищно-коммунальными структурами и благоустройству управления округа Глеб Анацкий.

Жители дома №74 по улице Свердлова попросили привести в порядок детскую площадку, отремонтировать бытовое помещение и тротуары между домами, облагородить зелёную зону и привезти растительный грунт. Они также отметили проблему с парковкой автотранспорта на тротуарах и в зелёных зонах.

Жительница дома №17 по проспекту Героев-североморцев рассказала о необходимости покоса травы на придомовой территории. Она указала на незавершённое благоустройство двора после замены труб, а также на неудовлетворительное санитарное состояние контейнерной площадки из-за выброса мусора с торговых объектов.

Поступила просьба восстановить освещение возле дома №58 по улице Мурманская и обустроить пешеходную дорожку.

Все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке.

На прошлой неделе была приведена в порядок контейнерная площадка около дома №43 по проспекту Героев-североморцев, а также убран мусор с территории домов №№39–45 по проспекту Героев-североморцев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30494&page=1