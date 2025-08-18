Мурманчане попросили установить дополнительную урну и новый ящик для песка около остановки общественного транспорта «Улица Радищева»

На прошлой неделе руководители управлений административных округов областного центра провели традиционные еженедельные выездные встречи с мурманчанами.

В Октябрьском округе прошла встреча исполняющего обязанности начальника управления Павла Воронина и депутата Совета депутатов города Мурманска Ольги Дзюбы с жителями дома №59 по улице Академика Книповича. В ходе диалога была озвучена необходимость замены общедомовых инженерных коммуникаций, ремонта асфальтобетонного покрытия, ограждения зелёной зоны, завоза грунта и покоса травостоя.

Жители обратились за помощью в урегулировании правового спора с управляющей компанией. Кроме того, горожане попросили установить дополнительную урну и новый ящик для песка около остановки общественного транспорта «Улица Радищева». Они также отметили некачественную уборку придомовых территорий округа в зимний период и предложили рассмотреть возможность установки проекционного пешеходного перехода в районе дома №2 по улице Радищева.

Исполняющий обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова встретилась с жителями дома №69 по проспекту Героев-североморцев. На встрече стороны обсудили необходимость очистки ливневой канализации и покоса травостоя на придомовой территории.

В Первомайском округе встречу с жильцами дома №12 по улице Декабристов провели заместитель начальника управления Евгений Филиппов и депутат Совета депутатов города Мурманска Максим Кукушкин. Обсуждались вопросы недостаточного наружного освещения, необходимости благоустройства придомовой территории и детской площадки, а также устранения парения в подвальном помещении.

Жители дома №15 по улице Алексея Генералова рассказали о течи труб в подвальном помещении. Кроме того, они отметили необходимость капитального ремонта фасада, кровли, укрепления фундамента и ремонта входных групп подъездов.

Все обращения взяты на контроль или решены в оперативном порядке. Так, на прошлой неделе был восстановлен участок дорожного покрытия, очищена ливневая канализация и осуществлён покос травостоя на придомовой территории дома №69 по проспекту Героев-североморцев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30625&page=1