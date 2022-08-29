Мурманчане «Последнее воскресенье лета» провели на свежем воздухе

В воскресенье в сквере на улице Ленинградской Мурманска прошёл городской праздник «Последнее воскресенье лета». Побывал на мероприятии и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

– Для мурманчан это традиционное событие - ежегодно вместе со своими семьями они проводят последний летний выходной в такой праздничной атмосфере, – прокомментировал Юрий Сердечки. – Ещё это хорошая возможность зарядиться позитивным настроением перед рабочей неделей.

Мурманчане играли в стритбол, поучаствовали в работе интерактивных площадок, увидели шествие уличного оркестра. Главным пунктом программы стал концерт, подготовленный творческими коллективами города.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23235&page=1