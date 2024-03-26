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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.24 12:00

Мурманчане поставили оценки своей эффективности и производительности на работе

По мнению ровно половины (!) опрошенных работников в Мурманской области у них на работе высокая производительность – так ответили сразу 52% респондентов. Причём каждый десятый (10%) опрошенный заявил, что и хотел бы работать более эффективно, но уже по его ощущениям трудится на пределе своей производительности.

Аналитики hh.ru провели большое исследование рынка труда по теме производительности: насколько высоко оценивают свою производительность работники.

По мнению ровно половины (!) опрошенных работников в Мурманской области у них на работе высокая производительность – так ответили сразу 52% респондентов. Причём каждый десятый (10%) опрошенный заявил, что и хотел бы работать более эффективно, но уже по его ощущениям трудится на пределе своей производительности.

Ещё треть (27%) считают, что у них на работе средняя производительность труда. Только 7% признались, что их производительность на низком уровне. А вот 10% не интересовались этой темой, но хотят, чтобы им помогли оценить свой уровень работодатели. Остальные затруднились ответить.

Интересно, что уровень производительности труда по своим компаниям в целом работники оценивают ниже, чем свой личный. Так, лишь 22% респондентов указали, что в их компании высокая эффективность. Ещё 50% - указали на средние значения, а 12% отметили, что у их компаний низкая производительность. Более того, каждый второй опрошенный в регионе (13%) добавили, что его компания вообще не задумывается об эффективности и производительности труда. Остальные затруднились ответить.

«Есть ощущение, что наиболее адекватно оценивают реальный уровень своей производительности ИТ-специалисты, которые по статистике чаще всего используют в работе всевозможные программы, отслеживающие исполнение задач, ошибки и прочие процессы. Почему мы говорим именно про «адекватную оценку реального уровня производительности», потому что часто в комментариях к данному опросу люди достаточно часто оставляли сообщения «я очень устаю после работы», «я выжат, конечно, у меня высокая производительность» и т.п. Но усталость в конце рабочего дня не равна высокой производительности труда. То есть далеко не все работники действительно понимают, что такое производительность. Между тем 78% работников готовы подключиться к программам повышения производительности труда у себя на работе».

А вот самую высокую производительность указали управленцы (70% представителей этой сферы), и кажется, такая оценка связана с ощущением большой ответственности за сотрудников и бизнес», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме).

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