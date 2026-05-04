Мурманчане пожаловались на граффити на фасаде дома и входной группе МКД

На прошлой неделе начальники управлений административных округов провели традиционные выездные встречи с мурманчанами.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова встретились с мурманчанами у дома №16 по ул. Воровского. Жители сообщили о необходимости проведения косметического ремонта своих подъездов. По информации управляющей компании, ремонт запланирован на 2027 год. Также в центре внимания оказались вопросы благоустройства контейнерной площадки и придомовой территории, а также установки решёток на продухи по периметру здания. Мурманчане узнали о возможности участия в проекте «Инициативы двора» и условиях создания инициативной группы.

В Ленинском округе начальник управления Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева обсудили с жителями дома №17 по ул. Нахимова ряд проблемных тем: от состояния подвальных помещений, регулярных засоров на сети хозяйственно‑бытовой канализации в районе домов №№16, 18 и 17 до благоустройства придомовых территорий, в том числе детской площадки, места накопления отходов и парковки транспортных средств.

В Первомайском округе начальник управления Александр Боянжу и представитель управляющей организации встретились с жителями дома №165 по проспекту Кольскому. Граждане пожаловались на граффити на фасаде дома и входной группе, а также затронули вопросы благоустройства территории.

Как отмечает администрация города Мурманска, все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке.

