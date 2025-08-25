Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
Мурманчане пожаловались на халатное отношение к обязанностям и бездействие своей управляющей компании

Среди самых обсуждаемых вопросов, которые поднимают мурманчане на еженедельных встречах в округах, на прошлой неделе оставались проблемы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства придомовых территорий и содержания общедомового имущества, что свидетельствует о высокой значимости данных тем для жителей города-героя и необходимости системного подхода к их решению.

На прошедшей неделе заместитель начальника управления Первомайского административного округа Евгений Филиппов провёл встречу с жителями дома №9 по проезду Михаила Бабикова при участии представителя управляющей организации.

И.о. заместителя главы города Мурманска – начальника управления Октябрьского административного округа Павел Воронин встретился с жителями дома №15а по улице Карла Либкнехта.

И.о. начальника управления Ленинского округа Вера Павлова вместе с депутатом Совета депутатов города Мурманска Татьяной Ковалевой встретились с жильцами дома №43 по улице Сафонова. Мурманчане подняли вопрос о необходимости проведения ремонта подъездов и частичной герметизации межпанельных швов. В рамках встречи жители дома №10 по Арктическому переулку пожаловались на халатное отношение к обязанностям и бездействие своей управляющей компании. В нескольких квартирах мурманчан лопнули старые трубы, произошло залитие. Кроме того, в доме протекает кровля, требуется проведение ремонтных работ, регулярной уборки подъезда и придомовой территории.

Жители дома №39/13 по улице Адмирала флота Лобова тоже обеспокоены состоянием своего дома: частотой засоров на сети водоотведения и затоплением подвала. Однако дополнительные сложности создает отсутствие доступа в одну из квартир.

В рамках встречи мурманчанами был поднят вопрос об отлове беспризорных животных в районе домов № №1 и 3 по улице Ростинской, №№ 3 и 7 по улице Береговой.

Все обращения переданы ответственным лицам в работу и взяты на контроль. Среди уже отработанных обращений – расчистка дождеприёмного колодца и уборка поваленных деревьев на проспекте Героев-североморцев, 69.

 

 

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
