Мурманчане пожаловались на халатное отношение к обязанностям и бездействие своей управляющей компании

Среди самых обсуждаемых вопросов, которые поднимают мурманчане на еженедельных встречах в округах, на прошлой неделе оставались проблемы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства придомовых территорий и содержания общедомового имущества, что свидетельствует о высокой значимости данных тем для жителей города-героя и необходимости системного подхода к их решению.

На прошедшей неделе заместитель начальника управления Первомайского административного округа Евгений Филиппов провёл встречу с жителями дома №9 по проезду Михаила Бабикова при участии представителя управляющей организации.

И.о. заместителя главы города Мурманска – начальника управления Октябрьского административного округа Павел Воронин встретился с жителями дома №15а по улице Карла Либкнехта.

И.о. начальника управления Ленинского округа Вера Павлова вместе с депутатом Совета депутатов города Мурманска Татьяной Ковалевой встретились с жильцами дома №43 по улице Сафонова. Мурманчане подняли вопрос о необходимости проведения ремонта подъездов и частичной герметизации межпанельных швов. В рамках встречи жители дома №10 по Арктическому переулку пожаловались на халатное отношение к обязанностям и бездействие своей управляющей компании. В нескольких квартирах мурманчан лопнули старые трубы, произошло залитие. Кроме того, в доме протекает кровля, требуется проведение ремонтных работ, регулярной уборки подъезда и придомовой территории.

Жители дома №39/13 по улице Адмирала флота Лобова тоже обеспокоены состоянием своего дома: частотой засоров на сети водоотведения и затоплением подвала. Однако дополнительные сложности создает отсутствие доступа в одну из квартир.

В рамках встречи мурманчанами был поднят вопрос об отлове беспризорных животных в районе домов № №1 и 3 по улице Ростинской, №№ 3 и 7 по улице Береговой.

Все обращения переданы ответственным лицам в работу и взяты на контроль. Среди уже отработанных обращений – расчистка дождеприёмного колодца и уборка поваленных деревьев на проспекте Героев-североморцев, 69.

