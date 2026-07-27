Фестиваль северной культуры «Имандра» пройдёт 22–23 августа в МончегорскеВ Мурманске на мемориале Защитникам советского Заполярья начали демонтаж обшивки и обследование несущих конструкций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.07.26 12:30

Мурманчане пожаловались на неполадки в системах отопления МКД и протечка кровли

Традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами состоялись на прошлой неделе.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарёв пообщались с горожанами около дома №9 корпус 1 по ул. Шмидта. Были обозначены ряд вопросов: необходимость ремонта уличной лестницы у дома №38 по ул. Академика Книповича, содержание прохода от новой лестницы (расположенной рядом со школой №43) до дома №21/3 по ул. Полярные Зори, ремонт кровли дома №19 по ул. Капитана Егорова и дома №3 по ул. Самойловой, а также установка люка смотрового колодца около дома №40 по ул. Академика Книповича. Кроме того, жители обратились за консультацией по вопросу строительства многоэтажного здания.

В Первомайском округе начальник управления Александр Боянжу, депутат Мурманской областной Думы Германом Ивановым и депутат Совета депутатов Натальей Найденовой обсудили с жителями дома №1 по ул. Бондарная состояние грунтовой дороги и необходимость проведения ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе.

Жильцы дома №18 по ул. Героев Рыбачьего обозначили проблемы в работе управляющей компании: несвоевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов из мусоропровода, отсутствие регулярной уборки самого мусоропровода и неудовлетворительное качество уборки подъездов. Кроме того, поступило обращение об организации освещения арочного прохода и пешеходной тропы в районе домов №20–21 по ул. Героев Рыбачьего, а также о необходимости проведения покоса травостоя на территории.

В Ленинском округе заместитель начальника управления Павел Саенко совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Татьяной Ковалёвой провели встречу с жителями дома №5 по ул. Нахимова. В ходе общения были обозначены ключевые проблемы: неполадки в системах отопления и протечка кровли, подтопление подвалов, неудовлетворительное состояние придомовых территорий и инженерных сетей. Жители запросили сроки проведения капитального ремонта и уточнили, кто отвечает за расчистку проезжей части.

Дополнительно поступили жалобы на качество водоснабжения от жителей дома №7 по ул. Нахимова и дома №11 по ул. Адмирала флота Лобова. Также обращено внимание на необходимость покоса травы в районе детской площадки дома №29 по ул. Адмирала флота Лобова.

Как отмечает администрация города Мурманска, все поступившие обращения находятся на контроле профильных служб либо уже решены в оперативном порядке. В частности, по итогам ранее проведённой встречи организован вывоз крупногабаритного мусора с контейнерной площадки дома №32 корп. 2 по ул. Чумбарова‑Лучинского.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32892&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Число вакансий в финансовой сфере снизилось сильнее, чем в среднем по рынку, но зарплатные предложения все ещё растут быстрее инфляции
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)4 из 10 россиян не согласятся на «серую» зарплату-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 13 копеек, доллар потерял 1 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на неполадки в системах отопления МКД и протечка кровли-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Сенаторы одобрили закон о защите россиян от заключения кредитов без их ведома
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять