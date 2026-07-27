Мурманчане пожаловались на неполадки в системах отопления МКД и протечка кровли

Традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами состоялись на прошлой неделе.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарёв пообщались с горожанами около дома №9 корпус 1 по ул. Шмидта. Были обозначены ряд вопросов: необходимость ремонта уличной лестницы у дома №38 по ул. Академика Книповича, содержание прохода от новой лестницы (расположенной рядом со школой №43) до дома №21/3 по ул. Полярные Зори, ремонт кровли дома №19 по ул. Капитана Егорова и дома №3 по ул. Самойловой, а также установка люка смотрового колодца около дома №40 по ул. Академика Книповича. Кроме того, жители обратились за консультацией по вопросу строительства многоэтажного здания.

В Первомайском округе начальник управления Александр Боянжу, депутат Мурманской областной Думы Германом Ивановым и депутат Совета депутатов Натальей Найденовой обсудили с жителями дома №1 по ул. Бондарная состояние грунтовой дороги и необходимость проведения ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе.

Жильцы дома №18 по ул. Героев Рыбачьего обозначили проблемы в работе управляющей компании: несвоевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов из мусоропровода, отсутствие регулярной уборки самого мусоропровода и неудовлетворительное качество уборки подъездов. Кроме того, поступило обращение об организации освещения арочного прохода и пешеходной тропы в районе домов №20–21 по ул. Героев Рыбачьего, а также о необходимости проведения покоса травостоя на территории.

В Ленинском округе заместитель начальника управления Павел Саенко совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Татьяной Ковалёвой провели встречу с жителями дома №5 по ул. Нахимова. В ходе общения были обозначены ключевые проблемы: неполадки в системах отопления и протечка кровли, подтопление подвалов, неудовлетворительное состояние придомовых территорий и инженерных сетей. Жители запросили сроки проведения капитального ремонта и уточнили, кто отвечает за расчистку проезжей части.

Дополнительно поступили жалобы на качество водоснабжения от жителей дома №7 по ул. Нахимова и дома №11 по ул. Адмирала флота Лобова. Также обращено внимание на необходимость покоса травы в районе детской площадки дома №29 по ул. Адмирала флота Лобова.

Как отмечает администрация города Мурманска, все поступившие обращения находятся на контроле профильных служб либо уже решены в оперативном порядке. В частности, по итогам ранее проведённой встречи организован вывоз крупногабаритного мусора с контейнерной площадки дома №32 корп. 2 по ул. Чумбарова‑Лучинского.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32892&page=1