Мурманчане пожаловались на неудовлетворительное техническое состояние лестницы

Регулярные встречи представителей управлений административных округов Мурманска с местными жителями позволяют местной власти услышать мнения мурманчан, способствуют своевременному выявлению актуальных проблем и поиску путей их решения.

Так, на прошлой неделе жильцы дома №5 по проезду Михаила Ивченко пожаловались начальнику управления Ленинского административного округа Андрею Костину на неудовлетворительное состояние придомовой территории. После встречи в оперативном порядке были собраны и вывезены бытовой мусор и смет. Также на встрече прозвучали пожелания разместить современную детскую площадку на территории, примыкающей к главному фасаду дома.

На встрече с начальником управления Первомайского округа Александром Боянжу и депутатом Совета депутатов города Мурманска Светланой Некрасовой жители улицы Капитана Копытова подняли вопросы содержания общего имущества: сообщили о несанкционированных рисунках и граффити на стенах домов, о необходимости санитарной обрезки деревьев, аварийном состоянии крыльца дома №4/7, нужде в замене почтовых ящиков и проведении ремонта кровли и подъезда. Жительница дома №31 по улице Капитана Копытова попросила завезти землю для устройства клумбы.

Часть обращений, зафиксированных на встрече, принята в работу или выполнена. Так, граффити на домах уже закрашены. А вопросы приведения в нормативное состояние входной группы, ремонта подвала и кровли переданы ответственной организации УК «Решение».

На встрече с жителями дома № 4/4 по улице Генерала Фролова начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова рассказала мурманчанам о правилах участия в программе «На севере – твой проект», благодаря которой инициативы жителей по благоустройству детской площадки могут быть реализованы.

Граждане пожаловались на неудовлетворительное техническое состояние лестницы в районе магазина, низкое качество уборки придомовой территории, повреждение участка металлического забора, ограждающего высаженные клены, на регулярные перепады напряжения в доме. Также жильцы высказали пожелания о размещении графиков уборки и ежегодных отчётов о проведенных работах на досках объявлений в подъездах.

Требования жителей привести территорию в надлежащее состояние переданы в управляющую компанию, письмо о необходимости ремонта лестницы направлено в адрес собственника здания. Также будет организована ревизия электрических сетей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30101&page=1