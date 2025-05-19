Мурманчане пожаловались на неудовлетворительную работу управляющей компании в 2024 году

С целью повышения качества жизни мурманчан в городе-герое начальники управлений округов Мурманска систематически проводят встречи с местными жителями.

На прошлой неделе начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева встретились с жильцами дома №9 по улице Ростинской. Мурманчане рассказали о необходимости ремонта ограждения контейнерной площадки, входных групп и подъездов. Участники встречи обсудили необходимость санитарной обрезки зелёных насаждений на придомовой территории, проведения мероприятий по дератизации, консервации мусоропроводов в доме №9 по улице Ивана Сивко. Пожаловались на неудовлетворительную работу управляющей компании в 2024 году, а также высказали пожелания по обустройству площадки для выгула собак, детской и спортивной площадок.

На встрече, прошедшей в Октябрьском административном округе, жители дома №25 по Верхне-Ростинскому шоссе пожаловались начальнику управления Елене Ширшовой на ненадлежащее состояние территории магазина, находящегося в их доме, а также коммерческого предприятия, расположенного по соседству. Также участники встречи обсудили замену асфальтобетонного покрытия на придомовой территории в рамках проведения ямочного ремонта в 2025 году.

На встрече с начальником управления Первомайского административного округа Александром Боянжу и депутатом Совета депутатов горда Мурманска Андреем Шишко мурманчане попросили поправить крышку колодца, расположенного в районе домов №173-175 по проспекту Кольскому. Информация была оперативно передана обслуживающей организации.

Все высказанные пожелания и замечания приняты в работу. Входная группа магазина, расположенного в доме №25 по Верхне-Ростинскому шоссе, зелёные зоны вблизи дома №2 по улице Куйбышева и дома №9 по Ростинской улице были приведены в нормативное состояние в оперативном порядке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29985&page=1