Мурманчане пожаловались на перебои с подачей горячей воды и на работу управляющей компании

На прошлой неделе в Мурманске прошли традиционные встречи начальников административных округов с мурманчанами. Жители озвучили актуальные проблемы и получили разъяснения по интересующим их вопросам.

В Первомайском округе начальник управления Александр Боянжу вместе с депутатом Мурманской областной Думы Михаилом Белошеевым и депутатом Совета депутатов города Мурманска Виталием Егоровым встретились с жильцами дома №9 по пр. Ледокольному. Участники встречи обсудили наболевшие вопросы жилищно‑коммунального хозяйства и благоустройства. Среди ключевых тем — установка поручней на лестнице, ведущей от опорного пункта (пр. Якорный, 12), ремонт асфальтобетонного покрытия возле магазина, запах канализации в подъезде дома №45 по ул. Баумана, складирование шин на придомовой территории.

В Ленинском округе встреча прошла на ул. Приморской, 18 (жилой район Росляково) с участием начальника управления округа Веры Павловой и депутата Совета депутатов города Мурманска Ирины Матвеевой. Жители подняли ряд проблем: неудовлетворительное состояние проезда в районе домов №№14, 16 и 18 по ул. Приморской, отсутствие уборки придомовой территории в зимний период, перебои с подачей горячей воды, были жалобы на работу управляющей компании. Кроме того, мурманчане попросили заделать межпанельные швы по всему фасаду дома и привезти грунт для благоустройства придомовой территории.

В Октябрьском округе начальник управления округа Павел Воронин и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев провели встречу у дома №20 по просп. Ленина. Граждане обозначили ряд проблемных вопросов: текущая кровля, подтопление подвала, неудовлетворительное состояние крыльца подъезда, покосившийся фонарь у дома, дыры в заборе напротив. Ещё одним вопросом, оказавшимся в центре внимания, стал незаконный захват территории под стоянку автотранспорта собственниками помещений соседнего дома: ранее, по словам жильцов, здесь были межевые знаки. Мурманчане обратили внимание на не закрытые решетками продухи в подвал со стороны главного фасада и сообщили о многократных залитиях квартир через межпанельные швы. Не менее неприятной темой, доставившей много хлопот жильцам, стало повреждение кровли при очистке от снежно‑ледяного покрова, которое привело к последующим залитиям квартир.

Все обращения зафиксированы и взяты в работу. Так, после обращения мурманчан, полученного в рамках ранее проведенной встречи, на ул. Академика Книповича, 15 установлены и покрашены ограждения.

