Мурманчане пожаловались на подтопление придомовой территории паводковыми водами

По инициативе главы города Мурманска Юрия Сердечкина еженедельно проходят встречи глав округов с местными жителями. Эта практика позволяет оперативно и сообща решать актуальные проблемы.

На прошлой неделе на встрече с заместителем главы города Мурманска - начальником управления Ленинского округа Андреем Костиным жительница дома №10 по улице Александрова высказала просьбу установить на входную группу подъезда поручень и пандус. Пожелание мурманчанки передано в работу управляющей организации. Участники встречи обсудили сложившуюся проблему нерегулярного вывоза бытовых отходов с контейнерной площадки.

На встрече с начальником управления Октябрьского административного округа Еленой Ширшовой жители дома №15а по улице Скальной пожаловались на подтопление придомовой территории паводковыми водами, сообщили о нарушении целостности покрытия близлежащей детской площадки и узнали, что на территории их двора пройдёт поддерживающий ремонт в летний период.

В Первомайском округе встречу провели начальник управления Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Савенков. В обсуждениях принял участие представитель товарищества собственников недвижимости «Нагорное». Жители дома №91 по проспекту Кольскому сообщили, что удерживающая опора козырька подъезда разъедена коррозией и нуждается в ремонте, также требует ремонта и расчистки лоток ливневой канализации, расположенный со стороны внешнего фасада дома.

Все обращения жителей зафиксированы, работа над ними продолжится в ближайшие сроки. Также по итогам одной из прошедших ранее встреч дворовая территория дома №25 по Верхне-Ростинскому шоссе была приведена в порядок после затопления талыми водами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30038&page=1