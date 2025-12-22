Мурманчане пожаловались на проблемы с вентиляцией в доме и отсутствие ливневой канализации

В областном центре на прошлой неделе прошли традиционные еженедельные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Так, в Октябрьском округе исполняющий обязанности начальника управления Виктор Соколов обсудил с жителями дома №22 по улице Капитана Маклакова вопросы содержания придомовой территории в зимний период. В ходе встречи поступила просьба восстановить освещение в арке дома.

В Ленинском округе исполняющий обязанности начальника управления Вера Павлова взяла на контроль обращения жильцов дома №19 по улице Адмирала флота Лобова. Основными темами встречи стали содержание придомовой территории, регулярность уборки снега с проезда и сроки замены лифтового оборудования.

Жители также отметили проблемы с плохо работающей вентиляцией в доме и отсутствие ливневой канализации, из-за чего во время весеннего снеготаяния талые воды скапливаются у дома.

В Первомайском округе заместитель начальника управления Евгений Филиппов и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко встретились с жителями дома №5 по улице Достоевского. Темами диалога стали содержание придомовой территории и состояние контейнерной площадки – горожане сообщили о нерегулярном вывозе контейнера с пластиком.

Как сообщает администрация города Мурманска, все обращения находятся на контроле, вопросы разъяснены на месте или решены в оперативном порядке. Так, на прошлой неделе был очищен от снега двор дома №19 по улице Адмирала флота Лобова.

