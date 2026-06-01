На прошлой неделе в городе-герое прошли традиционные выездные встречи начальников управлений административных округов с мурманчанами.

В ходе диалога начальник управления Октябрьского округа Павел Воронин, депутат Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев и депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба обговорили с жителями дома 8 по ул. Сполохи вопросы благоустройства придомовой территории.

Горожане указали на необходимость ремонта тротуара возле домов 7 и 8, ограничения доступа на территорию и проблему брошенных во дворах автомобилей. Также мурманчане пожаловались на сильный шум от круглосуточной работы подразделения УДХ по адресу ул. Сполохи, 9.

Начальник Первомайского округа Александр Боянжу, депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и депутаты Совета депутатов города Мурманска Андрей Савенков и Виталий Егоров встретились с жителями около дома 12 по пер. Якорному.

Обсудили установку поручней на лестнице от опорного пункта, ремонт асфальтобетонного покрытия и дополнительное освещение. Также затронули вопросы благоустройства пешеходной тропы от арки около домов 24–26 по ул. Беринга и ремонта элемента игровой конструкции на детской площадке возле дома 1 по пр. Ледокольному.

В Ленинском округе встреча прошла возле дома 70 по ул. Свердлова. Житель дома 11 по ул. Заводской (район Росляково) обратился к начальнику управления Вере Павловой с просьбой изменить конфигурацию пандуса для маломобильных граждан, планируемого к установке около подъезда, чтобы сохранить существующий палисадник. В качестве альтернативы он предложил завезти грунт для обустройства палисадника в другом месте. Жильцы дома 13 по ул. Аскольдовцев рассказали о необходимости дератизации придомовой территории.

Как сообщает администрация города Мурманска, все обращения взяты на контроль или решены оперативно. Так, после жалобы жителей приведена в порядок территория дома 8 по ул. Пищевиков.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32553&page=1