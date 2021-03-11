Мурманчане представят область на IV Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов

В Мурманской области завершился региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Победителем в общекомандном зачете стала команда мурманского школьного спортивного клуба гимназии №3 «Северные вершины».

Спортсмены представят регион на всероссийском этапе, который пройдет с 4 по 24 мая на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае.

«Серебро» завоевала команда школьного спортклуба «Спортивный калейдоскоп» школы № 1 из Ковдора, «бронзу» – клуб «Мурмашинская школа №1». На четвертом месте оказались ребята из клуба «Чемпион» школы №289 Заозерска.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, программа игр включала соревнования по настольному теннису, баскетболу 3x3, плаванию, легкой атлетике. В рамках мероприятия подвели итоги фотоконкурса «История наших игр», также команды представили домашнее задание «Видеоролик».