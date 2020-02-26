Мурманчане примут участие в Чемпионате Северных стран по юкигассен

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев встретился с организаторами и победителями XIV игр в снежки по правилам юкигассен «Арктический кубок – 2020», которые проводились в областном центре 15 и 16 февраля.

– Мурманск – признанная столица юкигассен в России. Очень важно, что именно у нас проходят серьезные международные соревнования, к нам приезжают участники из самых разных городов, – отметил Андрей Сысоев.

В состязаниях приняли участие 18 команд из Мурманска, Норвегии, Архангельска и Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ). По итогам сражений все ступеньки пьедестала почета заняли мурманчане.

Из лучших игроков турнира будет составлена сборная команда Мурманска, которая примет участие в Чемпионате Северных стран по юкигассен в норвежском городе Вардё.

По словам директора МАУ МП «Дом молодёжи» Леонида Мостового, c каждым годом в снежки по правилам начинает играть все больше человек. Популярность данной дисциплины растет: сюжеты о проведении «Арктического кубка – 2020» по юкигассен были размещены в эфире таких международных телевизионных каналов как «BBC» и «EuroNews».

В завершении встречи Андрей Сысоев вручил ребятам сертификат на оплату проезда для участия в Чемпионате и пожелал им удачи и победы.