Мурманчане примут участие в креативном проекте «Курс на творчество»

Проект реализуется при поддержке грантового фонда Росмолодёжь.Гранты и направлен на освоение молодёжью города и области из социально незащищенных групп населения специальных навыков в сфере графического дизайна, иллюстрации, дизайна одежды и создания сувенирной продукции.

Участников ждут встречи со специалистами, тренинги личностного роста и творческие занятия. Основной площадкой для их проведения станет Арт-библиотека — филиал №9 Центральной городской библиотеки города Мурманска. На базе учреждения будет работать мастерская со всем необходимым оборудованием и программным обеспечением — современными компьютерами, бесплатными графическими редакторами, профессиональным печатным оборудованием, швейными машинами и другим.

Курс рассчитан на цикличное повторение один раз в полгода. За это время каждая группа из 10 человек освоит все необходимые навыки, создаст свой собственный дизайн-проект коллекции одежды, аксессуаров и сувениров, примет участие в мероприятиях и попробует себя в качестве ведущего мастер-классов.

Как сообщает администрация города Мурманска, стать участниками проекта «Курс на творчество» могут молодые люди от 14 до 35 лет из социально незащищенных групп населения: несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, беженцы и вынужденные переселенцы, подростки из семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, безработные и студенты, живущие на стипендию, проживающие в Мурманске и Мурманской области, посещающие библиотеку и специализированные учреждения по оказанию психологической помощи.

Первая группа желающих начнёт свое обучение уже в январе 2024 года.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26351&page=1