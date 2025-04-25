Мурманчане принимают участие во всероссийском патриотическом форуме

III Всероссийский патриотический форум активистов движения «Пост №1» в этом году проходит в Краснодаре с 22 по 25 апреля.

Форум является главной соревновательной и коммуникативной площадкой для военно-патриотических клубов страны, осуществляющих несение «Вахт Памяти» у мемориалов и воинских захоронений, а также ведущих поисковую деятельность.

В мероприятии участвуют 50 команд из 48 российских городов, в том числе из новых регионов РФ, а также 4 зарубежных городов-побратимов – Восточного Сараева (Республика Сербская), Гродно и Минска (Беларусь), Сухума (Абхазия). Столицу Кольского Заполярья представляют учащиеся Кадетской школы города Мурманска.

Члены команд посетят значимые места Краснодара и проверят свои силы в мастер-классах по оказанию первой помощи и основам тактической подготовки, а руководители делегаций обсудят стратегию развития движения.

Форум станет важной площадкой для обмена опытом и идеями, способствуя патриотическому воспитанию молодежи и укреплению связей между регионами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29834&page=1