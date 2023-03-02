Мурманчане приняли участие в акции «Диктант ЖКХ»

1 марта Министерство Госжилстройнадзора Мурманской области и региональная приёмная партии «Единая Россия» провели в Мурманске всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ».

В строительном колледже имени Н.Е Момота его писали студенты профильных специальностей и ветераны-общественники. Таким способом они проверили свои знания о жилищно-коммунальном хозяйстве.

Председатель Совета ветеранов Мурманской области Валерий Пантелеев пояснил, что и нашей молодёжи, и пожилым северянам необходимо следить за происходящими в сфере ЖКХ изменениями и выполнять требования законодательства.

«От этого зависит то, как комфортно и безопасно мы будем жить в своих многоквартирных домах», – уверен общественник.

Тест состоит из 30 вопросов, к каждому из которых были предусмотрены три альтернативных ответа. Вопросы касались управления многоквартирными домами, предоставлению услуг ЖКХ, защите прав потребителей. На ответы отводилось полчаса, но если кто-то был недоволен своим результатом, то по правилам он мог проходить тест повторно, пока не добьётся нужного результата.

«Я убедился в том, что знаю, как проводится монтаж и установка индивидуальных приборов учета, а также кто имеет право этим заниматься. А вот, например, на вопрос об уборке твёрдых отходов долго сомневался какой выбор сделать. Уверен, что подобные знания мне нужны как для общего развития, так и применения в будущей самостоятельной жизни», – поделился впечатлениями студент Павел Богданов.

Павел получает профессию электрика, поэтому ему было интересно проверить свои знания в профессиональной сфере, с которой собирается связать своё будущее. Вместе с ним тестирование прошли и юные северяне, обучающиеся по специальности «Управление многоквартирными домами». Её предложила внедрить в учебную программу колледжа министр Госжилстройнадзора Мурманской области и региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алёна Кузнецова.

«Диктант ЖКХ» это часть большой работы по жилищному просвещению, которую при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России ведёт партия «Единая Россия» в рамках своего проекта «Школа грамотного потребителя». Призываю всех проверить свои знания. Поверьте, это интересно», – отметила Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство Государственного жилищного и строительного надзора, акция продлится до 14 апреля. Поэтому у всех желающих ещё есть время принять в ней участие в онлайн-формате. Для этого необходимо пройти тестирование на сайте акции.

Фото: https://gov-murman.ru